POL-MFR: (47) Zeugensuche nach Einbrüchen im Nürnberger Land

Schwabach (ots) - In den vergangenen Tagen (08.01.2017 bis 11.01.2017) ereigneten sich im Landkreis Nürnberger Land zwei versuchte und ein vollendeter Einbruch. Die Ermittler der Schwabacher Kriminalpolizei bitten um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Sonntag (08.01.2017), 10:00 Uhr bis Mittwoch (11.01.2017), 11:30 Uhr versuchten bislang Unbekannte ein Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses in Röthenbach an der Pegnitz aufzubrechen. Sie scheiterten jedoch und gelangten nicht in das Anwesen in der Tulpenstraße. Es entstand nach einer ersten Schätzung ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

In Leinburg hatten Einbrecher am Mittwochabend (11.01.2017) bereits erfolgreich die versperrte Hauseingangstür eines freistehenden Einfamilienhauses an der Kalkofenstraße auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet, als der Hund der Bewohner gegen 21:45 Uhr laut zu Bellen begann. Noch bevor der Hundehalter ins Erdgeschoss gelangte, hatten die Täter das Weite gesucht. Ein Sachschaden ist bislang nicht erkennbar.

Am Mittwoch (11.07.2017) brachen unbekannte Täter zwischen 06:00 Uhr und 16:30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in Kirchensittenbach ein. Die Diebe öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Wohnhaus in Algersdorf. In einem der von ihnen durchsuchten Zimmer stießen sie auf einen Tresor und brachen ihn auf. Mit Bargeld, Schmuck und weiteren Wertgegenständen gelang den Einbrechern die Flucht. Der entstandene Sach- und Vermögensschaden ist derzeit ebenfalls noch Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Diese hat in allen drei Fällen die Schwabacher Kriminalpolizei übernommen. Hinweise auf die Einbrecher und möglicherweise auch zu verdächtigen Fahrzeugen in der Nähe nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Nürnberg, Tel. 0911 2112-3333, entgegen.

