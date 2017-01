POL-MFR: (44) Pkw-Aufbrecher flüchteten - Polizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots) - Gestern Morgen (10.01.2017) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard ein Pkw-Aufbruch. Zwei tatverdächtige Personen flüchteten. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Ein Anwohner konnte gegen 09:30 Uhr beobachten, wie ein unbekannter Mann, der in Begleitung einer Frau war, die Seitenscheibe eines in der Felixstraße abgestellten Peugeot einschlug. Trotz Ansprache des Zeugen entwendete der Täter aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse samt Inhalt. Anschließend flüchteten die beiden Personen über die Zollerstraße in Richtung Marie-Juchacz-Park.

Täterbeschreibung:

1. Männlich, ca. 20 Jahre alt, etwa 185 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Pelzkapuze.

2. Weiblich, ca. 20 Jahre alt, etwa 165 cm groß, bekleidet mit schwarzer Jacke und heller Mütze.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Festnahme der flüchtigen Personen. Der Wert der entwendeten Geldbörse beträgt etwa 50 Euro. An dem Peugeot entstand ein Schaden von schätzungsweise 300 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden an das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg übergeben.

Hinweise zur Tat oder auf die Identität der Tatverdächtigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Michael Konrad/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell