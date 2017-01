POL-MFR: (36) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Weißenburg (ots) - Unbekannte brachen gestern (09.01.17) in ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 18:40 Uhr schlugen der oder die unbekannten Einbrecher die Scheibe der Terrassentür ein und drangen so ins Haus im Wülzburger Weg ein. Dort durchwühlten sie das gesamte Anwesen und flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute. An der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Die Ansbacher Kripo bittet um Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Rainer Seebauer/gh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell