POL-MFR: (16) Mutmaßlicher Einbrecher auf der Flucht gestellt

Nürnberg (ots) - Gestern Vormittag (03.01.2017) hielt eine größere Fahndung der Polizei die Bevölkerung im Nürnberger Stadtteil Lauf am Holz in Atem. Mit Hilfe zahlreicher Hinweise von Anwohnern konnte ein flüchtender Einbrecher gefasst und festgenommen werden. Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Reichenschwander Straße hatte gegen 12:30 Uhr ungewöhnliche Geräusche in ihrem Haus vernommen. Bei einer Nachschau musste sie feststellen, dass eine Türe unberechtigterweise offenstand und sie verständigte die Polizei über den Notruf. Eine sofortige Überprüfung der näheren Umgebung durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Nürnberg-Ost bestätigte den Verdacht, dass es sich um einen aktuellen Einbruchsversuch handelte. Die daraufhin eingeleitete Fahndung wurde unter anderem auch durch Kräfte von benachbarten Inspektionen und einem Polizeihubschrauber unterstützt.

Wohl aufgrund des deutlich sichtbaren Polizeiaufgebots riefen außerdem etliche Bürger bei der Einsatzzentrale an und gaben wertvolle Hinweise. Ein dringend Tatverdächtiger konnte kurze Zeit nach dem ersten eingegangenen Anruf im Bereich des Hammerwerks gestellt und festgenommen werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte einen Haftantrag gegen den Beschuldigten, über den im Laufe des 04.01.2017 ein Richter entscheiden wird. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise zu einem vom Beschuldigten mitgeführten grauen Damenfahrrad mit Korb der Marke "Hera". Wer Angaben zu diesem Fahrrad machen kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-33 33 in Verbindung zu setzen.

