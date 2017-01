POL-MFR: (13) Po-Grapscher festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Montagmittag (02.01.2017) belästigte ein zunächst Unbekannter eine Frau im Bereich des Nürnberger Hauptbahnhofes. Der Tatverdächtige konnte nach kurzer Fahndung festgenommen werden.

Die Frau befand sich gegen 13:00 Uhr im Untergeschoß des Hauptbahnhofes. Als sie von dort mit der Rolltreppe in die Haupthalle fahren wollte, kniff ein ihr unbekannter Mann sie unvermittelt heftig in das Gesäß. Als sie den Mann zur Rede stellte, beleidigte er die Frau in unflätiger Weise. Die Frau verständigte daraufhin über Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Polizei. Aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung konnte eine Streife der Bundespolizei gegen 13:20 Uhr den unter Alkoholeinfluss stehenden Tatverdächtigen noch im Bereich des Hauptbahnhofes antreffen.

Der 38-jährige deutsche Staatsangehörige wurde daraufhin durch eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte vorläufig festgenommen.

Der 38-Jährige belästigte bereits am 16.09.2016 in gleicher Weise eine Frau an einer Bushaltestelle in St. Leonhard (Wir berichteten mit Meldung Nr. 1674 am 16.09.2016).

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat erneut entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

