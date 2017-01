POL-MFR: (08) Zeugensuche nach Vandalismus

Nürnberg (ots) - Bislang Unbekannte begingen zwischen Freitag (30.12.2016), 14:00 Uhr und Samstag (31.12.2016), 08:00 Uhr Sachbeschädigungen im Stadtteil Wöhrd. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Äußeren-Cramer-Klett-Straße schlugen die Täter zwei Fensterscheiben eines Büros ein und beschädigten ein Fensterrollo. Zusätzlich wurde die Eingangstür zu diesen Arbeitsräumen mit einem Schriftzug beschmiert.

Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Pkw geriet ebenfalls in den Fokus von Vandalen. Diese zerstachen an dem Mercedes vier Reifen und schlugen die Frontscheibe ein.

Nach einer ersten Schätzung entstand an der Immobilie ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Am Pkw wird der Schaden auf mindestens 600 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112 3333 entgegen.

Christian Daßler/gh

