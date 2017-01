POL-MFR: (06) Exhibitionist aufgetreten - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Bereits am Freitagmorgen (30.12.2016) zeigte sich ein bislang Unbekannter einer Frau in Nürnberg in schamverletzender Weise. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Gegen 05:30 Uhr belästigte ein Mann im Außenbereich der U-Bahn-Haltestelle Kaulbachplatz eine Frau sexuell, indem er sein Glied vorzeigte. Nach kurzer Zeit entfernte er sich und konnte unerkannt entkommen.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 20 Jahre alten, kräftig gebauten und ca. 180 cm großen Mann handeln. Er sprach mit süddeutschem Akzent und trug eine schwarze Jacke mit Pelzbesatz und eine dunkle Mütze.

Hinweise in dieser Sache nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 33 33 entgegen. /Pamela Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell