POL-MFR: (2318) DNS überführt Täter

Fürth (ots) - Ein Einbruch in ein Schulgebäude in Fürth vom Februar dieses Jahres scheint geklärt. Mithilfe der am Tatort gesicherten Spuren konnte jetzt ein dringend Tatverdächtiger ermittelt werden.

Der nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls Beschuldigte hatte am Tatort in der Ottostraße sein Blut hinterlassen. Ein Abgleich mit der Datenbank ergab, dass der bereits wegen anderer Delikte in Haft Sitzende auch für diesen Einbruch in Frage kommt. Zu den ihm gemachten Vorwürfen will er sich allerdings nicht äußern.

Pamela Schmidt/n

