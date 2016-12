POL-MFR: (2315) Nach Auseinandersetzung beraubt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Ein 34-jähriger Mann wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag Opfer zweier Straßenräuber. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der 34-Jährige hielt sich gegen 23:30 Uhr seinen Angaben nach in der Königstorpassage auf und wurde dort von einer unbekannten Frau angesprochen. Im Verlauf der Unterhaltung gingen beide zum Zentralen Omnibusbahnhof in der Käte-Strobel-Straße. Dort lockte ihn die Frau unter einem Vorwand in eine Toilette. Plötzlich kam ein unbekannter Mann hinzu, bedrohte ihn mit einem Messer und raubte ihm letztlich die Geldbörse. Danach flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Der Geschädigte blieb zwar durch diesen Vorfall unverletzt, musste aber bei der polizeilichen Anzeigenaufnahme wegen plötzlich auftretenden Unwohlseins in ein Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen ist er wieder auf dem Weg der Besserung.

Beschreibung der Täter:

Frau: ca. 30 Jahre alt, ca. 150 - 160 cm groß, kräftig, sprach deutsch, bekleidet mit einer rosafarbenen Jacke mit Mütze. Sie trug eine auffällige Hasenmütze.

Mann: ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, Dreitagebart, bekleidet mit schwarzer Jacke und blauer Jeans. Er trug eine dunkelgrüne Mütze.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333.

Bert Rauenbusch/n

