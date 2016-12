POL-MFR: (2314) Brand in Anbauschuppen

Feuchtwangen (ots) - Am Montagnachmittag (26.12.2016) brach in einem Anbauschuppen eines Gebäudekomplexes im Herriedener Gemeindeort Oberschönbronn (Landkreis Ansbach) ein Feuer aus. Eine Anwohnerin kam mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Bewohner (fünf Personen) bemerkten gegen 13:45 Uhr, dass Rauch aus dem Anbauschuppen drang und verständigten die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Herrieden, Oberschönbrunn, Thürnhofen, Elbersroth und Aichau konnten das Feuer rasch löschen, sodass der Schuppen erhalten blieb und ein Übergreifen auf das Wohngebäude und die Scheune verhindert werden konnte. Im Schuppen befindet sich der Pufferspeicher der Heizung und es wird darin auch Holz gelagert.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Nach ersten Schätzungen der Beamten der Polizeiinspektion Feuchtwangen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro. / Robert Sandmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell