POL-MFR: (2299) Handtaschenraub misslang - Täter flüchtig

Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (20.12.2016) versuchte ein bislang unbekannter Jugendlicher einer Seniorin (80) im Stadtteil St. Leonhard die Handtasche zu rauben. Zwischenzeitlich ermittelt die Kriminalpolizei.

Die 80-Jährige war gegen 16:00 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg von einem Einkaufszentrum in der Schwabacher Straße. In der Kreutzerstraße trat ihr ein Jugendlicher entgegen und forderte die Herausgabe ihrer Handtasche. Dabei richtete er eine schwarze Schusswaffe auf die Seniorin. Das Opfer erschrak, blieb jedoch standhaft und sprach den Täter resolut auf sein "unmögliches Verhalten" an. Daraufhin ließ dieser von seinem Vorhaben ab und setzte seinen Weg stadtauswärts fort.

Beschreibung des Flüchtigen:

Ca. 15 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank, dunkel gekleidet, trug eine Mütze oder Stirnband mit weißem Zeichen. Vorsicht, der Täter ist bewaffnet!

Die Seniorin erstattete am Tag darauf Anzeige bei der Polizei. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Robert Sandmann/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell