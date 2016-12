POL-MFR: (2294) Wohnhauseinbruch - Zeugenaufruf

Hilpoltstein (ots) - Ein noch unbekannter Täter ist am Dienstag (20.12.2016) in ein Einfamilienhaus in Greding (Landkreis Roth) eingebrochen. Die Kripo Schwabach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Der Einbruch passierte zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr im Ortsteil Untermässing. Der Täter gelangte offenbar über ein eingeschlagenes Fenster in das Anwesen an der "Schwarzachaue" und machte Beute im Wert von mehreren tausend Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Alexandra Oberhuber/gh

