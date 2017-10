POL-COE: Coesfeld, Wiesenstraße/ Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Auto

Coesfeld (ots) - Am Montag, 09.10.2017 um 13.20 Uhr befuhr eine 33-jährige Autofahrerin aus Coesfeld die Wiesenstraße in Richtung Kupferstraße. In Höhe der Gartenstraße kam ein Radfahrer von rechts, stieß gegen den Wagen der Coesfelderin und flüchtete. Der Fahrer des Mountainbike war 11-13 Jahre alt, 145-150 cm groß und schlank. Er hatte kurze braune Harre und trug eine Brille. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

