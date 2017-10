POL-COE: Dülmen, Viktorkirmes/ Einsatzbilanz der Polizei

Coesfeld (ots) - Ein positives Fazit zum Einsatz der mobilen Wache von Polizei und Ordnungsamt auf der Dülmener Viktorkirmes ziehen Stadt und Polizei in Dülmen. Trotz des Regenwetters an den ersten beiden Kirmestagen kamen mehrere Tausend Besucher zur Kirmes. Insgesamt mussten die Beamten dabei 20 Einsätze bewältigen. In 8 Fällen verstießen Besucher gegen das Alkohol-mitbring-Verbot, 2 Körperverletzungs- und 4 Verlustanzeigen fertigten die Einsatzkräfte. Neben 2 gefundenen Schlüsseln stellten die Polizisten auch eine gesuchte Person fest. Zudem behoben die Beamten 3 Verkehrsbehinderungen.

