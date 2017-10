POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Erneuter Einbruch in Werkstatt

Coesfeld (ots) - Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche brachen Unbekannte in die Werkstatt eines Autohandels an der Lüdinghauser Straße in Dülmen ein. In der Zeit von Freitag, 06.10.2017, 22.30 Uhr bis Sonntag, 08.10.2017, 16 Uhr brachen die Täter einen Baucontainer, ein Auto und eine Tür zur Werkstatt auf. Zu möglichem Diebesgut konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

