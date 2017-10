POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Unfallflucht

Coesfeld (ots) - Beim Befahren des Kreisverkehrs auf der Münsterstraße in Dülmen übersah der Fahrer eines blauen Opel Zafira am Montag, 09.10.2017 um 05.50 Uhr einen 46-jährigen E-Bike-Fahrer aus Dülmen. Dieser befand sich bereits von der Billerbecker Straße kommend im Kreisverkehr und kam beim Bremsen zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Autobahn fort. Er trug helle Oberbekleidung und hatte helles Haar. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

