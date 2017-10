POL-COE: Billerbeck, Münsterstraße, Polizeiwache Coesfeld/ Mutmaßlicher Trunkenheitsfahrer greift Polizisten an

Coesfeld (ots) - Am Samstag, 07.10.2017 um 00.50 Uhr fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Havixbeck mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von Havixbeck nach Billerbeck. Bei der Kontrolle des Fahrers in Billerbeck auf der Münsterstraße stellten die Polizisten Alkoholeinfluss fest. Während der Fahrt zur Blutprobe in der Polizeiwache Coesfeld gab er auch noch den Konsum von Drogen zu. Während der Maßnahmen in der Polizeiwache Coesfeld wurde der junge Mann plötzlich äußerst aggressiv, warf einen Stuhl auf eine Polizistin und schlug auf diese ein. Erst mit Unterstützung weiterer Beamter und nach Einsatz von Pfefferspray konnten die Polizisten den Aggressor überwältigen und in die Gewahrsamszelle bringen. Vorher entnahm ein Arzt die Blutprobe. Die 26-jährige Polizistin konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Den Havixbecker erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Besitz von Ectstasy und Widerstand gegen Polizeibeamte in Form der Gefährlichen Körperverletzung.

