POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld/ Riegel vor! - Polizei hat Kampagne zum Wohnungseinbruchschutz gestartet

Coesfeld (ots) - In dieser Woche beteiligt sich die Polizei im Kreis Coesfeld wieder an der landesweiten Kampagne zum Wohnungseinbruchsschutz "Riegel vor! Sicher ist sicherer." Die einzelnen Veranstaltungen sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Coesfeld - Erfahrungsgemäß steigen mit der dunklen Jahreszeit die Fallzahlen beim Wohnungseinbruch. Deshalb beteiligt sich die Polizei im Kreis Coesfeld auch in diesem Jahr wieder an der landesweiten Aktionswoche zum Einbruchschutz unter dem Motto "Riegel vor! Sicher ist sicherer." Bis zum 31.08.2017 ist es im Kreisgebiet zu 260 Wohnungseinbrüchen gekommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 454 Wohnungseinbrüchen kann die Kreispolizeibehörde Coesfeld eine erfreuliche Senkung der Fallzahlen um über 40 % verzeichnen. Die Gründe hierfür dürften sicherlich in der Ermittlungs- und Präventionsarbeit liegen, aber auch in der Tatsache, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger im Kreis Coesfeld den Schutz ihrer Häuser und Wohnungen verbessern. Damit die Quote von über 35 % Einbruchversuchen noch weiter gesteigert wird, ist die Polizei in der 41. Kalenderwoche mit ihrem Informationsstand zu folgenden Terminen unterwegs: Dienstag, 10.10.2017 von 8-18 Uhr im Zusammenhang mit dem Coesfelder Wochenmarkt an der Ecke Schüppenstraße/ Bernhard-von-Galen-Straße Mittwoch, 11.10.2017 von 9-12 Uhr in der Sparkasse Billerbeck im Rahmen einer Wanderausstellung des Netzwerks "Zuhause sicher" Donnerstag, 12.10.2017 von 8-13 Uhr auf dem Nordkirchener Wochenmarkt Freitag, 13.10.2017 von 8-12.30 Uhr auf dem Dülmener Wochenmarkt und Freitag, 13.10.2017 von 14-18 Uhr auf dem Olfener Wochenmarkt. Ferner werden im Rahmen der Aktionswoche Präventionsstreifen in Wohngebieten in Ascheberg, Coesfeld und Nottuln gezielt Hausbesitzer auf Verbesserungsmöglichkeiten ansprechen. Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, einzelne Termine der Aktionswoche zu begleiten. Richten sie Ihre Wünsche bitte an die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Coesfeld. Auch über die Aktionswoche "Riegel vor! Sicher ist sicherer." hinaus ist die polizeiliche Kriminalprävention zur Sensibilisierung der Bevölkerung und damit Steigerung des Hinweisaufkommens aktiv. Am Donnerstag, 19.10.2017 haben Sie von 9-12 und von 15-18 Uhr die Möglichkeit, sich in der Sparkasse Lüdinghausen im Rahmen der bereits oben genannten Wanderausstellung des Netzwerkes "Zuhause sicher" am Beratungsstand zu informieren. Denn nur der Dreiklang aus verbessertem Einbruchsschutz, erhöhtem Hinweisaufkommen und intensiver Polizeiarbeit kann auf Dauer eine weitere Senkung der Fallzahlen bewirken. Weiter Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage unter www.coesfeld.polizei.nrw oder unter www.polizei-beratung.de

