POL-COE: Coesfeld, Stadtbusch/ Autos beschädigt

Coesfeld (ots) - Zwischen Samstagabend, 07.10.2017 und Sonntagmorgen, 08.10.2017 zogen Vandalen über den Stadtbusch in Coesfeld. Am Sprinter eines Coesfelders beschädigten sie den linken Außenspiegel, den eines Coesfelder Suzuki nahmen sie komplett mit. An weiteren Fahrzeugen klappten sie die Außenspiegel ein, ohne dass dabei ein Schaden entstand. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

