POL-COE: Coesfeld, Waterfohr/ Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Samstag, 07.10.2017, 20 Uhr bis Sonntag, 08.10.2017, 10 Uhr brachen Unbekannte durch das rückwärtige Schlafzimmerfenster in ein Einfamilienhaus an der Waterfohr in Coesfeld ein. Dazu schoben sie den Rollladen hoch und blockierten ihn mit einem Metallrohr. Im Hausinnern durchsuchten die Täter sämtliche Räume und verschwanden mit noch nicht bekanntem Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

