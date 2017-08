POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Josefstraße/ Unkraut weg - Gartenhaus angebrannt

Coesfeld (ots) - Mit einem Bunsenbrenner hat ein 62-jähriger Mann aus Rosendahl am Mittwoch, 09.08.2017 in der Mittagszeit Unkraut vor seiner Gartenhütte entfernt. Offenbar ist dabei ein Funke in die Dämmwolle geflogen. Der dabei entstandene Schwelbrand hat das Gartenhaus auf etwa 2 qm Fläche beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

