POL-COE: Senden, Schulze-Bremer-Straße/ Goldkette vom Hals gerissen

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 09.08.2017 um 13.42 Uhr näherte sich ein Unbekannter in Senden auf der Schulze-Bremer-Straße einer 69-jährigen Frau aus Senden von hinten und riss ihr die Goldkette mitsamt Anhänger vom Hals. Er flüchtete in Richtung Holtruper Straße. Beim Täter handelt es sich um einen 16-17 Jahre alten Jugendlichen von schlanker Statur. Er ist wahrscheinlich nordafrikanischer Herkunft, hat dunkele Haare mit "Irokesenschnitt" und war bekleidet mit Jeanshose und hellem T-Shirt. Der Goldanhänger der Kette hatte auf der einen Seite einen arabischen Schriftzug und auf der anderen eine Phantasiefigur. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

