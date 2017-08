POL-COE: Lüdinghausen, Gartenstraße/ Aufmerksame Zeugin klärt Unfallflucht

Coesfeld (ots) - Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei eine Unfallflucht in der Tiefgarage Gartenstraße in Lüdinghausen am Mittwoch, 09.08.2017 um 10.10 Uhr klären. Sie hatte beobachtet, wie ein 86-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen beim Ausparken den geparkten Wagen eines 68-jährigen Lüdinghausers beschädigte und davon fuhr.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell