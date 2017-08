POL-COE: Lüdinghausen, Alter Josefsgraben/ Auto beschädigt

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Montag, 07.08.2017, 20 Uhr bis Dienstag, 08.08.2017, 13 Uhr beschädigten Unbekannte den auf dem Alten Josefsgraben in Lüdinghausen geparkten Opel eines 38-jährigen Lüdinghausers. Auf bislang unbekantte Weise drückten oder schlugen die Täter Rücklicht und Kotflügel links ein. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

