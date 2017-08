POL-COE: Ascheberg, Breil/ Trickdiebinnen bestehlen Seniorin

Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 08.08.2017 um 10.30 Uhr fragten zwei 25-jährige Täterinnen eine im Breil in Ascheberg wohnende Seniorin nach einem Toilettengang. Die Dame ging mit den beiden ins Haus und eine der Täterinnen verwickelte sie in ein Gespräch. Später stellte die Aschebergerin fest, dass Schmuck und Bargeld aus ihrem Schlafzimmer verschwunden waren. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

