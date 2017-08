POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Ohne Führerschein zur Tanke

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 09.08.2017 um 01.15 Uhr kontrollierte die Polizei einen 28-jährigen Autofahrer aus Senden, der in einer Tankstelle in Dülmen Auf dem Quellberg einen Getränkeeinkauf getätigt hatte. Da der Sendener keinen Führerschein hatte, musste er den Rückweg anderweitig antreten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

