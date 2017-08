POL-COE: Olfen, Bilholtstraße/ Einbruch in Elektrogeschäft

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 09.08.2017 um 03.06 Uhr brachen Unbekannte in ein Elektrogeschäft auf der Bilholtstraße in Olfen ein. der Inhaber bemerkte den Einbruch und konnte noch kurz zwei dunkel gekleidete, jugendliche Täter verfolgen. Diese entkamen jedoch. Zum möglichen Diebesgut konnte der Geschädigte zum Zeitpunkt der polizeilichen Anzeigenaufnahme noch keine Angaben machen. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell