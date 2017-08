POL-COE: Billerbeck, Raiffeisenstraße/ Anhänger gestohlen

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 03.08.2017 bis Dienstag, 08.08.2017, jeweils 9 Uhr stahlen Unbekannte von einem Firmengelände an der Raiffeisenstraße in Billerbeck den mit einer Tonne Steinmehl beladenen und einem Kastenschloss gesicherten Anhänger der Firma. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

