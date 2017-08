POL-COE: Coesfeld, Bahnweg/ Motorroller gestohlen

Coesfeld (ots) - Am Sonttag, 06.08.2017 stahlen Unbekannte zwischen 15 Uhr und 20.15 Uhr den am Bahnhaltepunkt Schulzentrum in Coesfeld abgestellten Nostalgie-Motorroller eines 55-jährigen Rosendahlers. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell