POL-COE: Olfen, Im Selken/ Pressegespräch zum beschädigten Schaukelesel - Medienvertreter herzlich eingeladen

Coesfeld (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Olfen und der Polizei im Kreis Coesfeld:

Am Freitag, 21.07.2017 zerstörten unbekannte Täter zum wiederholten Male den "Schaukelesel" in der Steveraue in Olfen. Ermittlungen hierzu hat das Kriminalkommissariat in Lüdinghausen aufgenommen. Die Stadt Olfen wird eine Belohnung für den Hinweis zur Ergreifung des Täters ausloben. Zu diesem Zweck und zur Darstellung des Ermittlungsstandes laden der Bürgermeister der Stadt Olfen, Wilhelm Sendermann und die Kreispolizeibehörde Coesfeld Medienvertreter zu einem Pressegespräch am Donnerstag, 10.08.2017 um 14.00 Uhr am Standort des Schaukelesels in der Steveraue, Im Selken in Olfen ein. Um kurze telefonische Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei unter 0 25 41/ 14 290 wird gebeten; alternativ per Mail an pressestelle.coesfeld@polizei.nrw.de

Ursprungsmeldung: Auftrag Nr. 3027644 Freigegeben am 21.07.2017, 11.51 Uhr Polizei Coesfeld ots-polizei Polizei Coesfeld Olfen, Im Selken/ Spielgerät angezündet Coesfeld - Am Freitag, 21.07.2017 um 00.03 Uhr zündeten Unbekannte ein Spielgerät auf einem Spielplatz in den Steverauen an und zerstörten es hierdurch. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell