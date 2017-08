POL-COE: Coesfeld, Paradiesweg/ Auto ständig beschädigt

Coesfeld (ots) - Seit dem 17.07.2017 wird das am Paradiesweg in Coesfeld geparkte Auto einer 59-jährigen Coesfelderin ständig über Nacht beschädigt. Inzwischen ist der Heckwischer abgeknickt und Kratzspuren finden sich rund ums den Wagen. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

