POL-COE: Dülmen, Rorup, Letter Straße/ Unfallflucht

Coesfeld (ots) - Am Sonntag, 06.08.2017 um 14.45 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer aus Marl die Letter Straße in Rorup ortsauswärts. In einer Fahrbahnverengung kam ihm ein Auto entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der Außenspiegel mit entsprechenden Schäden. Der Unfallgegner flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell