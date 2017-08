POL-COE: Ascheberg, Lambertus-Kirchplatz/ Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots) - Am Montag, 07.08.2017 traten Unbekannte zwischen 09.45 Uhr und 10.45 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Lambertus-Kirchplatz in Ascheberg ein. Mit dem DVD-Player und einem Digitalreceiver des Bewohners flüchteten die Täter. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell