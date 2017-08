POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße/ Einbruch in Kino und Geldautomatenaufbruch

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Sonntag, 06.08.2017 gegen 23 Uhr bis Montag, 07.08.2017 etwa 6 Uhr drangen Unbekannte in das Kino in Coesfeld ein und stahlen Bargeld. Im gleichen Zeitraum brachen Unbekannte den vor dem Kino befindlichen Geldautomaten auf und flüchteten mit dem Inhalt. Ein Tatzusammenhang scheint unwahrscheinlich, wird aber von der Polizei geprüft. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

