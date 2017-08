POL-COE: Billerbeck, Coesfelder Straße/ Betrunken Unfall gebaut und geflüchtet

Coesfeld (ots) - Aufmerksame Zeugen gaben der Polizei Hinweise auf einen flüchtigen Unfallfahrer. Der hatte mit seinem Kleintransporter am Montag, 07.08.2017 um 22.30 Uhr in Billerbeck rückwärts aus der Straße Am Wüllen auf die Coesfelder Straße gesetzt und dabei ein Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel umgefahren. Der 35-jährige Coesfelder flüchtete zunächst in Richtung Rorup, um kurze Zeit später wieder an der Unfallstelle vorbeizufahren und hierbei auch noch einen Leitpfosten zu überfahren. Der ermittelte Unfallfahrer gab in der Polizeiwache Dülmen eine Blutprobe auf Alkohol und Drogen ab. Einen gültigen Führerschein hatte er nicht.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell