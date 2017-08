POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Lüdinghausen, Nordkirchen/ Trunkenheits- und Drogenfahrten

Coesfeld (ots) - Am vergangenen Wochenende (04. bis 06.08.2017) hat die Polizei im Kreis Coesfeld zu den bereits berichteten Fällen 7 weitere Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss angezeigt. In Billerbeck stürzte ein betrunkener Radfahrer aus Laer (69 Jahre)am Sonntag um 21.45 Uhr in Höhe des Sägewerks in den Graben. Ihm wurde nach der Behandlung im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Auf der Beerlager Straße fiel am Sonntag um 03.40 Uhr ein Autofahrer aus Münster (44) mit Fernlicht auf. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. Am Freitag um 18.18 Uhr führte die Polizei bei einem 57-jährigen Billerbecker einen Atemalkoholtest durch. Er war leicht alkoholisiert mit seinem Kleintransporter in Osthellen unterwegs. Ebenfalls am Freitag um 18.14 Uhr in Dülmen auf der L 551 war eine 54-jährige Autofahrerin aus Dülmen in Schlangenlinien unterwegs. Die Folge: Blutprobe und Führerscheinsicherstellung. In Coesfeld führte die Polizei am Samstag um 00.18 Uhr bei einem 28-jährigen Coesfelder Autofahrer einem Atemalkoholtest durch. Zwei Fälle von Fahren unter Drogeneinfluss aber ohne Fahrerlaubnis gab es im Südkreis. Am Sonntag um 01.28 Uhr war ein Autofahrer aus Lüdinghausen (36) dort Auf der Geest unterwegs. In Nordkirchen auf der Ermener Straße war am Sonntag um 15.45 Uhr ein 20-Jähriger aus Nordkirchen mit einem Opel unterwegs. Da das Auto darüber hinaus durch technische Mängel keine Betriebserlaubnis mehr hatte, wird gesondert gegen den Halter Anzeige erstattet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell