POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Nordkirchen, Lüdinghausen/ 3 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

Coesfeld (ots) - Am vergangenen Wochenende legte die Polizei im Kreis Coesfeld drei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Am Montag, 07.08.2017 um 00.38 Uhr war ein 15-jähriger Sendener in Appelhülsen auf der Bahnhofstraße mit einem Kleinkraftrad unterwegs. Bei zwei Unfällen in Nordkirchen auf der Münsterstraße (Vorfahrt) am Sonntag 06.08.2017 um 22 Uhr und um 19.14 Uhr in Lüdinghausen auf der Valve (Auffahrunfall)stellte sich heraus, dass jeweils einem 25-jährigen Nordkirchener und einer 54-jährigen Dülmenerin der Führerschein von einem Gericht entzogen worden war.

