POL-COE: Billerbeck, Hagen/ Anhänger mit Möbeln gestohlen

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 04.08.2017 zwischen 7 und 9 Uhr stahlen Unbekannte einen mit Möbeln beladenen Anhänger (grün/ weiß), der auf dem Hagen in Billerbeck stand. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell