POL-COE: Ascheberg, Herbern, Auf der Rulle/ Bewohnerin vertreibt Einbrecher

Coesfeld (ots) - Am Samstag, 05.08.2017 um 22.25 Uhr wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses Auf der Rulle in Herbern durch ein lautes Krachen an der Terrassentür wach. Als sie daraufhin laut rief, flüchteten die unbekannten Einbrecher unverrichteter Dinge. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell