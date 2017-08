POL-COE: Coesfeld, Bahnhof/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Am Sonntag, 06.08.2017 zwischen 03.35 Uhr und 03.45 Uhr brachen Unbekannte in den Bahnhof in Coesfeld ein und hebelten Schließfächer auf. Über die mögliche Beute ist noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

