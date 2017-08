POL-COE: Coesfeld, Neustraße/ Trunkenbolde schlagen Delle in Auto

Coesfeld (ots) - Zwei betrunkene Fußgänger (23 und 25 Jahre aus Coesfeld) gerieten am Sonntag, 06.08.2017 um 20.50 Uhr in Coesfeld auf der Neustraße miteinander in Streit. Bei dem Gespräch schlug der Jüngere mit der Faust eine Delle in ein geparktes Auto. Da beide auch nach Eintreffen der Polizei noch weiter aggressiv waren, lieferten die Polizisten sie in die Ausnüchterungszelle ein. Ob die Diskussionen hier fortgeführt wurden, ist nicht weiter dokumentiert.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell