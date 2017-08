POL-COE: Dülmen, Buldern, L 551, Weseler Straße/ Überholender Motorradfahrer angefahren

Coesfeld (ots) - Am Sonntag, 06.08.2017 um 19.44 Uhr überholte ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Münster im Überholverbot auf der L 551 von Buldern in Richtung Appelhülsen einen 19-jährigen Autofahrer aus Billerbeck. Dieser bog gerade nach links ab, so dass beide kollidierten. Das Motorrad schleuderte über die Fahrbahn und blieb in der Leitplanke liegen. Ein Rettungswagen brachte den schwer Verletzten Münsteraner ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell