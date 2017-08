POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfstraße, Brakelstraße/ Motorradfahrer weicht aus und fällt um

Coesfeld (ots) - Am Sonntag, 06.08.32017 um 18 Uhr befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Senden in Ottmarsbocholt die Dorfstraße in Richtung Ascheberg. In Höhe der Brakelstraße wich er einem 45-jährigen Motorradfahrer aus Senden aus, der aus der untergeordneten Brakelstraße kam. Es kam nicht zur Kollision, jedoch kam der 58-Jährige zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell