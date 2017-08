POL-COE: Billerbeck, Alstätte, L 580/ Autofahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Coesfeld (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 37-jähriger Autofahrer aus Coesfeld am Sonntag, 06.08.2017 um 18.14 Uhr auf dem Weg von Billerbeck in Richtung Rorup in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße ab. Er geriet zunächst auf den rechten Grünstreifen, fuhr dann quer über die Fahrbahn in den gegenüberliegenden Straßengraben, überschlug sich, durchbrach einen Weidezaun und blieb auf dem Dach in der Wiese liegen. Ein Rettungswagen brachte den Coesfelder ins Krankenhaus; an seinem Wagen entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell