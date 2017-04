POL-COE: Olfen, Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße/ Einbrüche in Firmengebäude

Coesfeld (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 08.02.17, auf Donnerstag, 09.02.17, brachen unbekannte Täter in insgesamt drei Firmen ein, indem sie hierzu die Fenster aufhebelten. In einem Fall blieb es beim Versuch. Im Inneren der Gebäude wurden sämtliche Räume durchsucht. Das Diebesgut steht bislang noch nicht fest. Hinweise zu möglichen Tätern an die Polizei Lüdinghausen, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell