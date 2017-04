POL-COE: Nottuln, Schlehbiek/Diebstahl aus PKW

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Dienstag, 07.02.17, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 08.02.17, 17:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter an einem PKW, BMW, eine Scheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeug das Lenkrad mit Airbag und ein festeingebautes Navigationsgerät. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02591/7930 an.

