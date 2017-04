POL-COE: Dülmen / Versuchter Enkeltrickbetrug

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, gegen 14 Uhr, meldete sich am Telefon einer 74-jährigen Dülmenerin ihr angeblicher Enkel. Da der Frau die Stimme des Anrufers komisch und unbekannt vorkam, fragte sie ihn sehr resolut, was er von ihr will. Daraufhin beendete der angebliche Enkel das Telefonat. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen am Telefon keine Daten heraus zu geben und auf keinen Fall eine Geldübergabe zu verabreden. Informieren sie unverzüglich die Polizei über 110, die dann die erforderlichen Ermittlungen einleitet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell