POL-COE: Coesfeld, Bergallee/Unfall mit Personenschaden auf glatter Fahrbahn

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 08.02.17, 05.48 Uhr, kam ein 30-jähriger Coesfelder aufgrund von Straßenglätte am Ausgang einer Kurve mit seinem Auto ins Schleudern. Er geriet in den Straßengraben und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

