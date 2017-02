POL-COE: Dülmen/ Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

2 weitere Medieninhalte

Coesfeld (ots) - Einer heute 32-jährigen Dülmenerin wurde am 29.07.2016 gegen 13.30 Uhr die Geldbörse in der Dülmener Innenstadt gestohlen. Neben Bargeld und persönlichen Dokumenten befand sich auch die EC-Karte des Opfers in dem Portemonnaie, welches sie in ihrer Umhängetasche hatte. Mit der EC-Karte wurde nachmittags am Geldautomaten "Auf der Flage" Geld vom Konto des Opfers abgehoben. Dabei wurde die Täterin fotografiert. Durch das Amtsgericht Münster erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster am 25.01.2017 der Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Wer erkennt die Frau auf den Bildern? Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin: Bewahren sie niemals eine Notiz mit Ihrer PIN in der Geldbörse auf!

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell