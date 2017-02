POL-COE: 48653 Coesfeld, Dülmener Straße, Einbruch am Real Markt

Coesfeld (ots) - Am 03.02.2017, 03:10 hebelten bisher unbekannte Täter eine Tür einer Bäckerei am Real Markt auf. Bei der Anzeigenaufnahme konnten noch keine genauen Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Hinwiese nimmt die Polizei in Coesfeld, Tel.: 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell